Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland'in kadro değeri ne kadar?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi FC Midtjylland'ın hangi ülkenin takımı olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland'in kadro değeri ne kadar?
Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Peki, Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland'in kadro değeri ne kadar?
MİDTJYLLAND HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
FC Midtjylland, Danimarka'nın Ikast kentinde 1999 yılında Ikast FS ve Herning Fremad takımlarının birleşmesiyle kurulan bir futbol kulübüdür. Danimarka Süper Ligi'nde mücadele eden takım, maçlarını MCH Arena'da oynamaktadır.
Kulüp tarihinde en çok dikkat çeken oyuncu 2005'te SV Werder Bremen'e sattıkları Muhammed Zidan olmuştur.
MİDTJYLLAND'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Transfermarkt verilerine göre, FC Midtjylland'ın güncel kadro değeri yaklaşık 59,35 milyon Euro'dur.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Midtjylland, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekmektedir.
MİDTJYLLAND’IN BAŞARILARI NELERDİR?
FC Midtjylland, Danimarka futbolunun yükselen yıldızlarından biri olarak kısa sürede önemli başarılara ulaşmıştır:
Danimarka Süperligaen Şampiyonlukları: 3 kez Danimarka Süper Ligi'ni kazanmıştır. (2015, 2018, 2020)
Danimarka Kupası: 2 kez Danimarka Kupası’nı kazanma başarısı göstermiştir.
Avrupa Başarıları: Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalmayı başarmış, Avrupa sahnesinde de dikkat çekmiştir.
MİDTJYLLAND UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?
UEFA Avrupa Ligi Lig aşaması maçlarında 7 hafta sonunda Midtjylland 10 puanla 19'uncu sırada ve büyük bir oranda play-off'lara kalmayı garantiledi.
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