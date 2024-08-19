Miguel Crespo, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı: Yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 18:13

Güncelleme: 19.08.2024 - 18:13

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

BAŞAKŞEHİR DE AÇIKLADI

Başakşehir ise Fenerbahçe'den Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.