Miguel Crespo: 'Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterdi'

10 Temmuz 2022 Pazar, 23:27

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Hull City maçı sonrası konuştu.

Crespo, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik diye düşünüyorum. Üst üste galibiyet aldık, bu da moral veriyor. İlk resmi maça az bir süre kaldı, o maça iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız o maçta" dedi.

Taraftara da değinen başarılı futbolcu, "Bu kulübün büyüklüğünü bir kez daha kanıtladı bu akşamki atmosfer. Taraftarımıza teşekkür ederim, bize inanmaya, bizi destekleyeme devam etsinler." ifadelerini kullandı.