Mike Tyson, Lionel Messi için devreye girdi!
Meksika maçı sonrası Arjantin'in soyunma odasında Lionel Messi'nin, rakip takım formasını tekmelediği görüntü ortalığı karıştırdı. Meksikalı dünya şampiyonu boksör, “Karşıma çıkmasın” diye tehdit etti. Mike Tyson'dan Messi'yi tehdit eden boksöre olay yanıt geldi.
2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Meksika'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi yerde bulunan Meksika formasına bastığı ve ayağıyla ittiği görüntüleri soyunma odasındaki bir amatör kameraya yansırken, bu görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Arjantinli yıldıza birçok tepki gösterildi.
Bu tepkiler sonrası Meksikalı boksör Canelo Alvarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Messi'nin formamızla ve bayrağımızla yerleri temizlediği görüntüleri gördünüz mü? Bırakın onu bulayım. Arjantin'e saygı duyduğum gibi, Meksika'ya da saygı duymalısın! Tanrı'ya dua etsin onunla karşılaşmayayım." şeklinde Messi'yi tehdit etmişti.
MIKE TYSON'DAN YANIT GELDİ
Yaşanan bu durumun ardından Messi'yi savunan isimlerden biri de boks dünyasının efsane isimlerinden olan Mike Tyson oldu. Tyson konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Canelo diye biri Messi'yi tehdit etmiş. Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda kalırım." ifadelerini kullandı.
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