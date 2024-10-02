Dev maçta kazanan Arsenal: İngiliz ekip ilk yarıda işi bitirdi...

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Paris Saitn-Germain'i 2-0 mağlup etti.

Dev maçta kazanan Arsenal: İngiliz ekip ilk yarıda işi bitirdi...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 00:24

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın en çok merak edilen maçlarından birinde Arsenal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçı ev sahibi Arsenal 2-0'lık skorla kazandı.

İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kai Havertz ve 35. dakikada Bukayo Saka attı.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Arsenal, bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 4 yaptı. PSG, 3 puanda kaldı.

Arsenal, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk ile sahasında karşılaşacak. PSG, evinde PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.


Etiketler: #Arsenal #paris saint-germain #uefa şampiyonlar ligi #Kai Havertz

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