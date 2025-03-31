Mikel Arteta: "Saka oynayabilecek durumda"
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bukayo Saka'nın iyileştiğini ve salı günü oynanacak Fulham maçında forma giyebileceğini söyledi.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Fulham ile oynayacakları lig maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Arteta, sakatlığı bulunan Bukayo Saka'nın iyileştiğini ve Fulham karşısında forma giyebileceğini söyledi.
İspanyol teknik adam, "Bukayo Saka iyileşti ve oynayabilecek durumda. Şimdi önemli olan onu doğru zamanda sahaya sürmek. Bukayo bizim için çok güçlü bir silah. Takım üzerindeki etkisini, başarımızdaki rolünü ve takıma katkısının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onu yeniden aramızda görmek harika." dedi.
Arsenal'de bu sezon 24 maçta süre bulan Bukayo Saka, 9 gol attı ve 14 asist yaptı.
Etiketler: #mikel arteta #Bukayo Saka #Arsenal
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