Mikel Arteta: 'Sezonu çöpe atacak değiliz'
Arsenal menajeri Mikel Arteta, Manchester City karşılaşması sonrası mücadeleyi ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Arteta, 'Sezonu çöpe atacak değiliz' dedi.
Arsenal menajeri Mikel Arteta, Manchester City'e mağlup oldukları kritik maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İspanyol teknik adam maç sonu açıklamasında City'i tebrik ederek, "Daha iyi olan takımın kazandığı kesin. Mükemmel oynadılar ve o seviyeye ulaşmak gerçekten zor. Biz bugün o seviyede değildik ve kaybettik" diye konuştu.
Kaybetmelerine rağmen pes etmeyeceklerinin altını çizen Arteta, "Zor bir geceyi geride bırakmamız gerekiyor. Kaybettiğimiz gibi ayağa kalkmasını bilmeliyiz. Büyük resme bakarak hareket etmemiz gerekiyor. Bu City takımıyla rekabet ediyor olmamız inanılmaz bir durum. Olağanüstü bir takıma kaybettiğimizi kabul etmemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.
Arteta kalan maçları ve şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "Bir maç kaybettik diye tüm sezonu çöpe atacak değiliz. 9,5 aydır bir amaç uğruna savaşıyoruz. Bugün doğruları yapamadık hepsi bu. Her zamanki gibi kalan maçları kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.
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