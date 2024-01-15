Milan efsanesinden Hakan Çalhanoğlu'na övgü!

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın efsane futbolcularından Alessandro Costacurta, Hakan Çalhanoğlu için, 'Rodri'den sonra şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 17:40
Milan efsanesinden Hakan Çalhanoğlu'na övgü!
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Milan'ın efsane isimlerinden Alessandro Costacurta, Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler kullandı.

Costacurta, Hakan Çalhanoğlu içini "Rodri'den sonra şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu" diye konuştu.

INTER PERFORMANSI

Inter'de bu sezon 24 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Inter ile sözleşmesini yaz aylarında uzatan deneyimli orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle kontratı 2027 yılına kadar sürüyor.


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