Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi sahasında Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 12:51
Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

MİLAN - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Alessandro Prontera'nın yöeneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta Juventus deplasmanından 0-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Genoa ise kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 3-0 mağlup etmişti.


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