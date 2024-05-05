Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi sahasında Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
MİLAN - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Alessandro Prontera'nın yöeneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta Juventus deplasmanından 0-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Genoa ise kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 3-0 mağlup etmişti.
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