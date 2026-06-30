Milan, Gonçalo Ramos transferini resmen açıkladı!

Milan, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfere imza attı.
İtalyan devi, Paris Saint-Germain'in yıldız santrforu Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattığını duyurdu.
TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI
Kırmızı-siyahlı kulüp, Portekizli golcünün transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı. Gonçalo Ramos, yeni sezonda Milan forması giyecek.
45 MAÇTA 13 GOLE KATKI
24 yaşındaki futbolcu, son yıllarda Benfica ve Paris Saint-Germain formalarıyla sergilediği performansla Avrupa'nın dikkat çeken golcüleri arasında yer aldı.
Ramos, geçen sezon PSG formasını giydiği 45 maçta 12 gol ve 1 asist kaydetti.