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Milan, Gonçalo Ramos transferini resmen açıkladı!

Milan, Gonçalo Ramos transferini resmen açıkladı!

30.06.2026 18:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milan, Gonçalo Ramos transferini resmen açıkladı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Paris Saint-Germain forması giyen 24 yaşındaki Portekizli oyuncu Gonçalo Ramos'u renklerine bağladı.
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Milan, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfere imza attı.

İtalyan devi, Paris Saint-Germain'in yıldız santrforu Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattığını duyurdu.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Kırmızı-siyahlı kulüp, Portekizli golcünün transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı. Gonçalo Ramos, yeni sezonda Milan forması giyecek.

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45 MAÇTA 13 GOLE KATKI

24 yaşındaki futbolcu, son yıllarda Benfica ve Paris Saint-Germain formalarıyla sergilediği performansla Avrupa'nın dikkat çeken golcüleri arasında yer aldı. 

Ramos, geçen sezon PSG formasını giydiği 45 maçta 12 gol ve 1 asist kaydetti.

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