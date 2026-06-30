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Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Menajerinden gelecek sorusuna yanıt!

Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Menajerinden gelecek sorusuna yanıt!

30.06.2026 17:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Menajerinden gelecek sorusuna yanıt!

Süper Lig ekibi Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncu Mauro Icardi'nin menajeri, Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği hakkındaki sorulara yanıt verdi.
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Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği bilinmezliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimle süren görüşmelere ilişkin yıldız golcünün menajeri Letterio Pino açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Mauro Icardi'nin menajeri Letterio Pino, "Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"BİR AY ÖNCE GALATASARAY'A BİLDİRDİM"

Pino açıklamasında, "Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim" dedi.

Pino ayrıca, "Yeni sözleşme imzalanmadığına göre bir sorun mu var?" ve "Sizce Icardi önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek mi?" sorularına ise, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bekleyip göreceğiz" cevabını verdi.

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