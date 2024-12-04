Milan İtalya Kupası'nda 6 golle çeyrek finale çıktı!
Milan, İtalya Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İtalya Kupası'nın son 16 turunda Paulo Fonseca'nın ekibi Milan, evinde Fabio Grosso'nun çalıştırdığı Sassuolo'yu 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
San Siro'da oynanan maçta Milan'ın gollerini 12 ve 21. dakikalarda Samuel Chukwueze, 17. dakikada Tijani Reijnders, 23. dakikada Rafael Leao, 56. dakikada Davide Calabria ve 62. dakikada Tammy Abraham kaydetti.
MILAN ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Sassuolo'nun tek golünü ise 59. dakikada Samuele Mulattieri kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Milan kupada çeyrek finale yükselirken, Sassuolo kupaya veda eden taraf oldu.
Milan çeyrek finalde Roma - Sampdoria eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Etiketler: #milan #sassuolo #İtalya Kupası
Spor Haberleri
- Fenerbahçe, yıldız forvet için harekete geçti!
- Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması!
- Miami Heat'ten Los Angeles Lakers'a 41 sayı fark!
- TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
- Mehmet Türkmen kimdir?
- TFF'den asker selamı için karşı hamle!
- Ünlü gazeteciden flaş Victor Osimhen iddiası!
- Dev derbinin hakemi belli oldu!
- Hüseyin Yücel'den derbi öncesi prim kararı!
- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'dan flaş karar!
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı