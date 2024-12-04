Milan İtalya Kupası'nda 6 golle çeyrek finale çıktı!

Milan, İtalya Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Milan İtalya Kupası'nda 6 golle çeyrek finale çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:18

İtalya Kupası'nın son 16 turunda Paulo Fonseca'nın ekibi Milan, evinde Fabio Grosso'nun çalıştırdığı Sassuolo'yu 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

San Siro'da oynanan maçta Milan'ın gollerini 12 ve 21. dakikalarda Samuel Chukwueze, 17. dakikada Tijani Reijnders, 23. dakikada Rafael Leao, 56. dakikada Davide Calabria ve 62. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

MILAN ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Sassuolo'nun tek golünü ise 59. dakikada Samuele Mulattieri kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan kupada çeyrek finale yükselirken, Sassuolo kupaya veda eden taraf oldu.

Milan çeyrek finalde Roma - Sampdoria eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Etiketler: #milan #sassuolo #İtalya Kupası

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