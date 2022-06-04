Milan, Napoli'den Eljif Elmas'ı transfer etmek istiyor
İtalya Ligi'nde şampiyon AC Milan, Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı yıldız Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan, Napoli'de forma giyen yıldız oyuncu Eljif Elmas ile ilgileniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan uzun bir süredir Kuzey Makedonyalı oyuncuyu yakından takip ediyor.
Haberde, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve ligde başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Milan'da önceliğin Elmas olduğu öğrenildi.
NAPOLİ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, daha önce oyuncular için gelecek tekiflerin ciddi olmaması durumunda dikkate almayacaklarını, gerekirse de oyuncuları satmayacaklarını açıklamıştı.
2019 yılında Fenerbahçe'den 16.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, bu sezon forma giydiği 46 maçta 7 gol ve 6 asist kaydetti.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara LGS uyarısı
- Zincir markette dehşet anları
- Şile'de can pazarı: 4 kişi son anda kurtarıldı
- Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı
- İmamoğlu'na çağrıda bulunan Sayan'a yurttaştan cevap
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- İstanbul'daki bankayı soymuşlardı: Yakalandılar
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- Kılıçdaroğlu, AB yol haritasını açıkladı
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da 'maymun çiçeği' hareketliliği
- Eşi duyurdu: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan geri adım atmadı
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibini açıkladı
- Haberlere 'Emine Erdoğan' sansürü
- 'Her an operasyona başlanabilir'
- 'Bu akşam görevden alınabilir'
- Muhtara 'Cumhur İttifakı' tuzağı