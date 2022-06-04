Milan, Napoli'den Eljif Elmas'ı transfer etmek istiyor

04 Haziran 2022 Cumartesi, 18:23

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan, Napoli'de forma giyen yıldız oyuncu Eljif Elmas ile ilgileniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan uzun bir süredir Kuzey Makedonyalı oyuncuyu yakından takip ediyor.

Haberde, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve ligde başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Milan'da önceliğin Elmas olduğu öğrenildi.

NAPOLİ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, daha önce oyuncular için gelecek tekiflerin ciddi olmaması durumunda dikkate almayacaklarını, gerekirse de oyuncuları satmayacaklarını açıklamıştı.

2019 yılında Fenerbahçe'den 16.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, bu sezon forma giydiği 46 maçta 7 gol ve 6 asist kaydetti.

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.