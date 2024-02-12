Milan, Napoli'yi Theo ile devirdi!
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan evinde Napoli'yi 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan sahasında Napoli'yi konuk etti.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0 kazanırken galibiyet golü 25. dakikada Theo Hernandez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte yenilmezilk serisini 9 maça çıkaran Milan 52 puana ulaşırken, Napoli 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Monza'ya konuk olurken Napoli evinde Genoa'yı ağırlayacak.
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