Milan, Napoli'yi Theo ile devirdi!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan evinde Napoli'yi 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 08:45
Milan, Napoli'yi Theo ile devirdi!
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan sahasında Napoli'yi konuk etti.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0 kazanırken galibiyet golü 25. dakikada Theo Hernandez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte yenilmezilk serisini 9 maça çıkaran Milan 52 puana ulaşırken, Napoli 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Monza'ya konuk olurken Napoli evinde Genoa'yı ağırlayacak.


milan haberleri napoli haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

Milan'dan Hakan Çalhanoğlu itirafı!

Milan'dan Hakan Çalhanoğlu itirafı!
Milan'dan son dakikalarda muhteşem geri dönüş!

Milan'dan son dakikalarda muhteşem geri dönüş!
Milan efsanesinden Hakan Çalhanoğlu'na övgü!

Milan efsanesinden Hakan Çalhanoğlu'na övgü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kura çekimi yapıldı: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Kura çekimi yapıldı: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?

Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?
Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’

Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’
Merve Boluğur'dan çok konuşulacak açıklama: 'Bıraksan ayağını bile yıkarım'

Merve Boluğur'dan çok konuşulacak açıklama: 'Bıraksan ayağını bile yıkarım'
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Fernando Muslera Galatasaray'da devam edecek mi? Uruguaylı file bekçisinin eşinden emeklilik yanıtı!

Fernando Muslera Galatasaray'da devam edecek mi? Uruguaylı file bekçisinin eşinden emeklilik yanıtı!
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Polonya'dan Ernest Muçi açıklaması: 'Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş'

Polonya'dan Ernest Muçi açıklaması: 'Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş'
Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…

Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?