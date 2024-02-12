Milan, Napoli'yi Theo ile devirdi!

Yayınlanma: 12.02.2024 - 08:45

Güncelleme: 12.02.2024 - 08:45

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan sahasında Napoli'yi konuk etti.



San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0 kazanırken galibiyet golü 25. dakikada Theo Hernandez'den geldi.



Bu sonuçla birlikte yenilmezilk serisini 9 maça çıkaran Milan 52 puana ulaşırken, Napoli 35 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Monza'ya konuk olurken Napoli evinde Genoa'yı ağırlayacak.