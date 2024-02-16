Milan, Rennes karşısında tur kapısını araladı!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Milan, sahasında Rennes'i 3-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Milan, sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık net bir skorla kazandı.
Milan, 32. dakikadada Ruben Loftus-Cheek'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Göz Atın
İtalyan ekibi ilk golü atan Loftus-Cheek ile 47'de farkı ikiye çıkardı. 53'te ise sahneye Rafael Leao çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Milan, sahasında Rennes'i 3-0 yendi.
Rennes'te maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmada süre almadı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat'ta Fransa'da oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- 'Müjde' diye duyurdu!
- AYM'den Sivas katliamı kararı
- O ilçenin belediye başkan adayı değişti
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- DP'den İstanbul ve Ankara kararı!
- 'Hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
- İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı!
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek