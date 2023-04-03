Milan, Serie A lideri Napoli'yi farklı mağlup etti! Napoli 0-4 Milan
Milan, Serie A'nın 28. haftasında deplasmanda Napoli'yi 4-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 28. haftasında Milan, ligde lider Napoli’yi deplasmanda 4-0 yendi.
Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından Napoli, Serie A’da 3 maçtır kazanamayan Milan’ı Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Milan, 17. dakikada Leao ile 1-0 öne geçti. 25. dakikada Diaz farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Milan, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarının 59. dakikada Leao, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0.
67. dakikada Saelemaekers, Milan adında farkı 4'e çıkardı: 4-0.
Milan, Napoli'yi deplasmanda 4-0'lık farklı skorla mağlup ederek, puanını 51'e yükseltti. Inter'in de puan kaybetmesiyle Milan, üçüncü basamağa çıktı.
71 puanlı lider Napoli, bu sezon toplamda 3. kez sahadan üzgün ayrılırken, evinde ikinci mağlubiyetini aldı.
Ligde ikinci sıradaki Lazio'nun Monza'yı deplasmanda 2-0 yenmesiyle, lider Napoli ile Lazio arasındaki puan farkı 16’ya indi.
Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bologna-Udinese: 3-0, Spezia-Salernitana: 1-1 ve Roma-Sampdoria: 3-0.
Serie A'nın 28. haftası, Empoli-Lecce ve Sassuolo-Torino ile maçlarıyla son bulacak.
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