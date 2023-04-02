Giresunspor ile Alanyaspor yenişemedi

Giresunspor, Süper Lig'in 27. haftasında kendi evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 18:15
Giresunspor ile Alanyaspor yenişemedi
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Çotanak Stadyumu'ndaki maçta Giresunspor 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Alanyaspor, 17. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Akdeniz temsilcisinde Zinedine Ferhat, 73. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Pes etmeyen Giresunspor, 84. dakikada Doğan Can Davas ile farkı bire indirdi.

4 DAKİKADA 2 GOL

2-1'den 4 dakika sonra kazanılan penaltıdan Brandley Kuwas durumu 2-2'ye getirdi.

Bu sonucun ardından Giresunspor 24, Alanyaspor 29 puana yükseldi.

Giresunspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Hatayspor ile karşılaşacağı için haftayı maç yapmadan geçecek.


Giresunspor Alanyaspor süper lig

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