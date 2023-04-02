Giresunspor ile Alanyaspor yenişemedi
Giresunspor, Süper Lig'in 27. haftasında kendi evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Çotanak Stadyumu'ndaki maçta Giresunspor 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Alanyaspor, 17. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Akdeniz temsilcisinde Zinedine Ferhat, 73. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Pes etmeyen Giresunspor, 84. dakikada Doğan Can Davas ile farkı bire indirdi.
4 DAKİKADA 2 GOL
2-1'den 4 dakika sonra kazanılan penaltıdan Brandley Kuwas durumu 2-2'ye getirdi.
Bu sonucun ardından Giresunspor 24, Alanyaspor 29 puana yükseldi.
Giresunspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Hatayspor ile karşılaşacağı için haftayı maç yapmadan geçecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Meclis'in kapanmasına günler kala...
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Garo Paylan'dan TİP açıklaması: 'Çok çaba sarf ettik...'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi
- Hadise'den Kızılcık Şerbeti dizisi isyanı! Ateş püskürdü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'seccade' açıklaması