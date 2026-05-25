Milan sezonu mağlubiyetle noktaladı

25.05.2026 09:26:00
İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, sahasında Cagliari'yi 2-1 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Milan, sahasında Cagliari'yi ağırladı. Milan, San Siro'daki maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

Milan, 2. dakikada Alexis Saalemaekers'in golüyle 1-0 öne geçti.

Cagliari, 20. dakikada Gennaro Borrelli ve 57. dakikada Juan Rodriguez'in golleriyle Milan karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Cagliari'de izinli olan Semih Kılıçsoy, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Milan, 70 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti alamadı. Cagliari, sezonu 43 puanla noktaladı.

Torino-Juventus derbisinde nefes kesen geri dönüş İtalya Serie A'nın son haftasında Juventus, Torino deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Como'dan tarihinde bir ilk: Şampiyonlar Ligi biletini son maçta kaptı İtalya Serie A'nın son haftasında Como, Cremonese'yi deplasmanda 4-1 mağlup etti. Cremonese, Serie A'ya veda etti.
Villarreal, Atletico Madrid'e gol oldu yağdı İspanya La Liga'nın son haftasında Villarreal, sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 5-1'lik skorla mağlup etti.