Como'dan tarihinde bir ilk: Şampiyonlar Ligi biletini son maçta kaptı

25.05.2026 09:22:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A'nın son haftasında Como, Cremonese'yi deplasmanda 4-1 mağlup etti. Cremonese, Serie A'ya veda etti.

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Como, Cremonese deplasmanına konuk oldu. Como, Giovanni Zini'de oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Como, Jesus Rodriguez'in 36. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip Como, Anastasios Douvikas'ın 51. dakikada attığı golle 2-0'ı buldu.

Cremonese'de Federico Bonazzoli'nin 55. dakikada attığı penaltı golüyle skor 2-1'e geldi.

Ev sahibi ekip Cremonese'de Milan Djuric, 71. dakikada kırmızı kart gördü. Cremonese'de 71. dakikada Alberto Grassi ve 73. dakikada David Okereke de kırmızı kart gördü ve ev sahibi takım 8 kişi kaldı.

Como, Lucas Da Cunha'nın 74. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 3-1'e getirdi. Como'da golü atan Cunha, 81. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve maçı 4-1 kazandı.

TARİHİNDE BİR İLK

Bu sonucun ardından Como, sezonu 71 puanla 4. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Como, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 34 puanda kalan Cremonese ise Serie B'ye düştü.

