Milan Skriniar'a İtalya'dan dev talip!

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'a İtalya'dan dev bir talip çıktığı iddia edildi.

İtalya'dan Sky'da yer alan habere göre; Niclas Füllkrug'un kiralık transferi için West Ham United ile anlaşan Milan, savunmasını da güçlendirmek istiyor. İtalyan ekibi savunmasına uygun ve deneyimli bir futbolcu arıyor.

İtalyan ekibinin savunma için birkaç ismi değerlendirdiği ve bu isimlerden birinin de Fenerbahçe'den Milan Skriniar olduğu belirtildi. Slovak yıldızın Fenerbahçe'nin kaptanı olması ve sarı-lacivertlilerde düzenli olarak oynaması nedeniyle Milan için zor bir aday olduğu ifade edildi.

Milan'ın listesinde Juventus'tan Federico Gatti'nin de olduğu ancak 27 yaşındaki futbolcunun Torino temsilcisinden ayrılmayacağı yazıldı. Milan için seçeneklerden birinin de Monaco forması giyen Eric Dier olduğu kaydedildi.

JUVENTUS İDDİASI

30 yaşındaki Skriniar için daha önce de Juventus iddiası gündeme gelmiş ve deneyimli savunma oyuncusu, İtalyan ekibini geri çevirmişti.

BU SEZON 26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe, önceki sezon devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ın yaz aylarında bonservisini almıştı. Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Skriniar, bu sezon 26 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.