Milan Skriniar açıkladı: Neden Fenerbahçe'yi seçti?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, sarı-lacivertli takımdaki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Slovak stoper Milan Skriniar, milli takım kampında sarı-lacivertliler ile ilgili konuştu.
Skriniar'ın sözleri şu şekilde:
"Fenerbahçe'de harika hissediyorum, hiçbir antrenmanı kaçırmıyorum ve düzenli oynuyorum. Devamlılık sağlamak benim için çok önemliydi ve şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım, yüzde 100'üm. Fenerbahçe tercihimden dolayı çok mutluyum."
FENERBAHÇE'Yİ NEDEN SEÇTİ?
"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle rekabet edebilir. Bana güvendiler ve anlaştığımız her şeye saygı duyuldu. Bu, günümüz futbolunda hafife alınacak bir şey değil. Bu yüzden gerçekten çok memnunum."
"Mourinho olağanüstü bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. İlk temastan itibaren bana kendimi önemli hissettirdi. Beni ilk arayan insanlardan biriydi, bu her oyuncunun hoşuna gidebilecek bir hareket. Fenerbahçe'yi seçmemin nedenlerinden biri de bu ve birlikte büyük hedeflere ulaşabileceğimizden eminim."
12 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'ye transferinden sonra 12 maçta süre bulan Skriniar, 2 asist yaptı.
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