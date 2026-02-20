Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milan Skriniar'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Bana birkaç hafta verin'

Milan Skriniar'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Bana birkaç hafta verin'

20.02.2026 23:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milan Skriniar'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Bana birkaç hafta verin'

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 26. dakikasında oyundan çıkan Skriniar'ın bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak defans, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarlara mesaj gönderdi. 

"BANA SADECE BİRKAÇ HAFTA VERİN"

Milan Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #sakatlık #milan skriniar

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı!
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı! Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a geçit vermedi: Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu!
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a geçit vermedi: Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu! Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi ve finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.
Ola Aina'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler: 'Daha çok cennet gibi hissettiriyordu'
Ola Aina'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler: 'Daha çok cennet gibi hissettiriyordu' Nottingham Forest forması giyen Ola Aina, Fenerbahçe'yle oynadıkları maçı değerlendirdi. Aina'nın stadyumdaki atmosferle ilgili açıklamalarına sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.