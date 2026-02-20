Ola Aina'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler: 'Daha çok cennet gibi hissettiriyordu'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.02.2026 14:06:00
Nottingham Forest forması giyen Ola Aina, Fenerbahçe'yle oynadıkları maçı değerlendirdi. Aina'nın stadyumdaki atmosferle ilgili açıklamalarına sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu play-off ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-0 mağlup oldu. Nottingham Forest'ın gollerini Murillo, Igor Jesus ve Morgan Gibbs-White kaydetti.

Nottingham Forest'ın deneyimli sağ beki Ola Aina, Fenerbahçe maçının ardından takım otobüsünde mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aina, amatör kameraya kaydedilen videoda, "İstanbul'a geldik, bize 'Cehenneme hoş geldiniz' diyorlardı. Ben de 'tamam' dedim. Ama daha çok cennet gibi hissettiriyordu" ifadelerini kullandı. 

Ola Aina'in paylaşımının ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe taraftarı, Nijeryalı futbolcuya bu sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

