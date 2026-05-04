Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği için açıklama

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, DHA'ya yaptığı açıklamada İrfan Can Eğribayat'ın geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yüksel Yıldırım şöyle konuştu:

"Fenerbahçe’den gelen İrfan Can Eğribayat konusunda bir gelgit yaşıyoruz. Önce Samsunspor’da kalmayacağını söyledi, şimdi kalmak istediğini söylüyor. Ama henüz net bir durum yok. Çünkü bu biraz da oyuncuya bağlı.

Samsunspor’da iki tane eş değerde kalecimiz var. Okan ile İrfan Can neredeyse aynı seviyede ve çok iyi kaleciler. Bunlar bize yetiyor.

Bir ara Bilal Bayazıt ile anlaştık ancak transferinden vazgeçildi. Kalede bu şekilde devam etme ihtimalimiz yüksek. İrfan Can’ı takımda tutmak isteriz."