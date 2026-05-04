Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için iddia: 'Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa...'

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylığını açıklamıştı. Henüz resmen açıklamasa da Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olmasına kesin olarak görülüyor. Aziz Yıldırım ise henüz kararını açıklamadı.

Tümer Metin, NOW Spor'da Aziz Yıldırım'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Metin şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim şahsi fikrim, eğer Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa bence diğer 3 adayın da düşeceği kanaatindeyim. Aziz Yıldırım'ın önünü açacağı kanaatindeyim.

O zaman bir adayla seçime gidilebilir. Sanki böyle Aziz Yıldırım'a da itibarını geri vermek gibi bir durum olabilir. Bence çekilirler. Diğer tarafı da Aziz Yıldırım adaylığını koymazsa, 3 adaylı seçimin de çok hareketli geçeceği kanaatindeyim.

Mehmet Ali Aydınlar daha önce seçim görmüş, ismi Fenerbahçe ile çok uzun zamandır anılan, istenilen ve beğenilen biri. Barış Göktürk'ün de çok yakınındaki arkadaşlarını tanıyorum. Onlar da çok istekli ve arzulular, özellikle seçim konusunda. Her platformda, her yerde de dile getiriyorlar bunu.

Hakan Safi'nin de bir yöneticilik ve Ali Koç döneminde seçim tecrübesi var. Onun da çok istekli olduğuna dair bilgiler var. Ben sanki 2 adaylı bir seçim olacağı kanaatindeyim."