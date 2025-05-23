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Milan Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap: 'Sezon bittikten sonra...'

Milan Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap: 'Sezon bittikten sonra...'

23.05.2025 14:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Milan Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap: 'Sezon bittikten sonra...'

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, Slovak futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Milan Skriniar kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.

Fenerbahçe yarım sezonluğuna kiraladığı Skriniar'ın bonservisini almayı düşünürken, oyuncunun menajeri Roberto Sistici'den açıklama geldi.

Slovak basınına konuşan Skriniar'ın menajeri, Fenerbahçe'ye gelerek doğru bir karar aldıklarını ifade etti.

Ocak ayında birçok teklif arasından Fenerbahçe'yi tercih ettiklerini anlatan Sistici, "Bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık" dedi.

Skriniar'ın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan menajer şu ifadeleri kullandı:

"Sezon henüz bitmedi. Dolayısıyla tam bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Sezon bittikten sonra değerlendirme yapılacak ama hem kulübün hem de teknik direktörün, Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum. Elbette kulübün ve taraftarların umduğu sonuçları alamamaları bizi üzüyor."

PSG'nin planları arasında yer almayan Skriniar'ın Fransız ekibiyle 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.


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