Cumhuriyet Gazetesi Logo
Protestoların ardından... En Nesyri'den Fenerbahçe kararı!

Protestoların ardından... En Nesyri'den Fenerbahçe kararı!

23.05.2025 11:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Protestoların ardından... En Nesyri'den Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'nin Eyüpspor maçında protesto edilmesinin ardından ayrılmak istediği ve Faslı futbolcuya 25 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, son oynanan Eyüpspor maçında tribünlerin tepkisini çeken Youssef En-Nesyri'nin kendisine yönelik protestolardan rahatsız olduğu ileri sürüldü.

Sarı lacivertli takımın 2-1 kazandığı karşılaşmada gol atan En-Nesyri buna rağmen taraftarlarca ıslıklanmıştı. Faslı yıldız ise golü sonrası taraftarlara kulaklarını gösterip "Duymuyorum" şeklinde bir tepki verdi. 

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi.

27 yaşındaki santrforun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediği, Avrupa ve Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

En-Nesyri için 25 milyon Euro'yu gözden çıkaran kulüpler olduğu belirtildi. 

Geçtiğimiz yaz Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 50 resmi maçta sarı lacivertli formayı giydi ve 28 gol, 7 asistlik performans sergiledi.


İlgili Konular: #fenerbahçe #Youssef En Nesyri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de En-Nesyri 6 maç sonra golü buldu
Fenerbahçe'de En-Nesyri 6 maç sonra golü buldu Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri 6 maç sonra gol atmayı başardı.
Performansına yakın takip... Premier Lig ekibinden En Nesyri'ye kanca!
Performansına yakın takip... Premier Lig ekibinden En Nesyri'ye kanca! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgilendiği iddia edildi.
En Nesyri ile tribünler arasında gerginlik!
En Nesyri ile tribünler arasında gerginlik! En-Nesyri'nin Eyüpspor'a attığı gol sonrası tribünlere dönüp yaptığı harekete taraftarlar tepki gösterdi.