Protestoların ardından... En Nesyri'den Fenerbahçe kararı!

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, son oynanan Eyüpspor maçında tribünlerin tepkisini çeken Youssef En-Nesyri'nin kendisine yönelik protestolardan rahatsız olduğu ileri sürüldü.

Sarı lacivertli takımın 2-1 kazandığı karşılaşmada gol atan En-Nesyri buna rağmen taraftarlarca ıslıklanmıştı. Faslı yıldız ise golü sonrası taraftarlara kulaklarını gösterip "Duymuyorum" şeklinde bir tepki verdi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi.

27 yaşındaki santrforun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediği, Avrupa ve Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

En-Nesyri için 25 milyon Euro'yu gözden çıkaran kulüpler olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 50 resmi maçta sarı lacivertli formayı giydi ve 28 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



