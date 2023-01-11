Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Kupası son 16 turunda Türk futbolcu Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor.
İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan, kendi sahasında Türk futbolcu Emirhan İlkhan'ın takımı Sampdoria'yı ağırlayacak.
MILAN - TORINO MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MILAN - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Rapuano'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Torino, tunuvanın bir önceki turunda kendi evinde konuk ettiği Cittadella'yı 4-0 mağlup etmişti.
Milan ise turnuvaya bu turdan itibaren katılım gösteriyor.
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