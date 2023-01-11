Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:15

Güncelleme: 11.01.2023 - 15:15

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor.

İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan, kendi sahasında Türk futbolcu Emirhan İlkhan'ın takımı Sampdoria'yı ağırlayacak.

MILAN - TORINO MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MILAN - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Antonio Rapuano'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Torino, tunuvanın bir önceki turunda kendi evinde konuk ettiği Cittadella'yı 4-0 mağlup etmişti.

Milan ise turnuvaya bu turdan itibaren katılım gösteriyor.



