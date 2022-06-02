Milan Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e talip oldu
Son şampiyon Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Abdülkadir Ömür'e son Serie A şampiyonu Milan talip oldu.
Şampiyon Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Milan'ın radarına girdi.
Serie A'da 11 yıl aranın ardından şampiyon olan Milano ekibi, gelecek sezon da başarılı grafiğini sürdürmek için şimdiden çalışmalara başladı.
Tuttomercato'nun verdiği habere göre uzun süredir Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü takip eden Milan, bu bağlamda somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Ömür, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Trabzonspor ile lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti.
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