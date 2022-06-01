Hatayspor, Serkan Özbalta ile anlaştı
Süper Lig ekibi Hatayspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta'yı getirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı.
Kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yaptığı açıklamada, Özbalta ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Özat, "Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
ALTAY'DA 7 MAÇ GÖREV YAPMIŞTI
Serkan Özbalta, daha önce bu sezon Süper Lig'e veda eden Altay'ı çalıştırmıştı.
Özbalta, 2022 yılının şubat ayında göreve başladığı Altay'da 7 maça çıkmıştı. İzmir ekibi, Özbalta önderliğinde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Özbalta, 2022 yılının mart ayında istifa ederek kulüpten ayrılmıştı.
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