Milan yarı final biletini 3 golle aldı!
Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya Kupası çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Milan'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, Roma'yı konuk etti.
Milano'daki San Siro Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri, 16 ile 42. dakikalarda Tammy Abraham ve 71. dakikada Milan'ın yeni transferi Joao Felix kaydetti. Felix'in golünde asisti yapan isim ise bir diğer yeni transfer Santiago Gimenez oldu.
Roma'nın tek golü ise 54. dakikada Artem Dovbyk'ten geldi.
ZEKİ ÇELİK 11'DE BAŞLADI
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Milan, kupada adını yarı finale yazdırdı. Roma ise turnuvaya veda eden ekip oldu.
Roma'da top koşturan milli futbolcu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.
VICTOR NELSSON 80'DE GİRDİ
Öte yandan Galatasaray'dan Roma'ya transfer olan Victor Nelsson da 80. dakikada Mats Hummels'in yerine oyuna dahil oldu.
Etiketler: #zeki çelik #roma #milan #İtalya Kupası
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