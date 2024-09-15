Milan'dan 4 gollü gövde gösterisi!
İtalya Serie A 4. hafta maçında Milan, sahasında Venezia'yı 4-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 4. hafta maçında Milan, sahasında Venezia ile karşılaştı. San Siro'da oynanan maçı Milan 4-0 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Theo Hernandez, 16. dakikada Fofana, 25. dakida penaltıdan Pulisic ve 29. dakikada yine penaltıdan Abraham kaydetti.
Venezia'da Caviglia, 67 ve 73. dakikada gördüğü kartlar sonrası oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Milan, puanını 5'e çıkardı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Venezia 1 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, Inter ile karşılaşacak. Venezia ise Genoa'yı ağırlayacak.
Etiketler: #milan #Venezia #İtalya Serie A
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