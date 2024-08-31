Tammy Abraham, kiralık olarak Milan'da!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Tammy Abraham'ı Milan'a kiraladı.
Roma, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Tammy Abraham'ı Milan'a kiraladı.
Milan, bu transfer için kiralama bedeli ödemeyecek.
WEST HAM UNITED İLGİLENİYORDU
Tammy Abraham'a İngiltere'den West Ham United'ın da ilgisi vardı.
Önceki sezon Roma formasıyla 12 maça çıkan Abraham, 1 gol attı.
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