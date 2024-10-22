Milan'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet!
İtalyan devi Milan, Club Brugge'yi 3-1 mağlup etti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Milan, sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Milan 3-1'lik skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada kornerden Christian Pulisic, 61 ve 71'de Tijjani Reijnders attı. Club Brugge'nin tek golü 51. dakikada Kyriani Sabbe'den geldi.
Club Brugge'de Raphael Onyedika, 40. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Milan, bu sonuçla Devler Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Club Brugge ise 3 puanda kaldı.
Milan, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanına gidecek. Club Brugge sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
Etiketler: #milan #club brugge #Şampiyonlar Ligi
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