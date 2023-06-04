Milan'ın Zlatan Ibrahimovic kararı!

Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zlatan Ibrahimovic'in kontratını yenilememe karar aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 09:48
Milan'ın Zlatan Ibrahimovic kararı!
Abone Ol google-news

Serie A ekibi Milan, gelecek sezon için Zlatan Ibrahimovic ile yollarını ayırma kararı aldı.

La gazzetta dello sport'un haberine göre İtalyan devi,  sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli futbolcunun kontratını yenilemeyecek.

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Ibrahimovic, sadece 4 maçta görev aldı. 

2020 yılında Milan'a geri dönen İsveçli yıldız, geçen sezon lig şampiyonluğunu yaşamıştı.


milan zlatan ibrahimoviç serie a

İlgili Haberler

Son dakika: Cardiff City, Erol Bulut'u resmen açıkladı

Son dakika: Cardiff City, Erol Bulut'u resmen açıkladı
İlkay Gündoğan, Manchester City'ye kupayı getirdi!

İlkay Gündoğan, Manchester City'ye kupayı getirdi!
Premier Lig şampiyonu Manchester City, Süper Lig'i ikiye katladı!

Premier Lig şampiyonu Manchester City, Süper Lig'i ikiye katladı!

En Çok Okunan Haberler