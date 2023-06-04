Milan'ın Zlatan Ibrahimovic kararı!
Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zlatan Ibrahimovic'in kontratını yenilememe karar aldı.
Serie A ekibi Milan, gelecek sezon için Zlatan Ibrahimovic ile yollarını ayırma kararı aldı.
La gazzetta dello sport'un haberine göre İtalyan devi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli futbolcunun kontratını yenilemeyecek.
Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Ibrahimovic, sadece 4 maçta görev aldı.
2020 yılında Milan'a geri dönen İsveçli yıldız, geçen sezon lig şampiyonluğunu yaşamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinenin açıklanmasına saatler kala çarpıcı iddia!
- Bakanlığı sona eren Soylu'dan ilk açıklama
- Resmen görevine başladı!
- Saray'daki törende Abdullah Gül sürprizi
- Ekonomide yeni dönem...
- Sen misin İmamoğlu'nu ağırlayan!
- Yeni kabine belli oldu!
- Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken ayrıntı...
- Madde madde Mehmet Şimşek
- Yeni bakanın eski tweeti: Fethullah Gülen'i seviyorum