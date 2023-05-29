Premier Lig şampiyonu Manchester City, Süper Lig'i ikiye katladı!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 10:29

Güncelleme: 29.05.2023 - 10:29

Manchester City, son 5 sezonda 4. kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Bu şampiyonlukları sayesinde kulüp, yayın havuzundan rekor miktarda gelir elde edecek.

Daily Mail'in yaptığı araştırmaya göre, Manchester City'nin bu sezonki şampiyonluğu, kulübe 166 milyon sterlinlik (yaklaşık 4.1 milyar TL) bir gelir getirecek. Geçtiğimiz sezon şampiyon olduklarında kasalarına 153 milyon sterlini (3.77 milyar TL) koyan mavi beyazlı kulüp, bu sezon ise özellikle dış yayın anlaşmalarından gelen payı artırmış oldu.

2.7 MİLYAR STERLİNLİK HAVUZ

Premier Lig'de mücadele eden 20 kulüp, toplam 2.7 milyar sterlinlik (66.5 milyar TL) yayın havuzunu çeşitli kriterlere göre paylaşarak gelirlerini belirledi.

Şampiyon Manchester City, 166 milyon sterlin ile en büyük payı alan takım oldu, ikinci sıradaki Arsenal ise 162.2 milyon sterlin (4 milyar TL) kazandı. Sürpriz bir performans sergileyen Newcastle United ise 158.6 milyon sterlin (3.9 milyar TL) elde etti.

Premier Lig'in uluslararası alanda Manchester United ve Liverpool tarafından en çok takip edilmesi nedeniyle, 2019-20 sezonundan itibaren yayın gelirlerinin dağıtımında farklı bir yol izlendi. Dış anlaşmalarla havuza giren para, takımlara eşit miktarda değil, ligdeki sıralamalarına göre dağıtıldı. Bu şekilde, şampiyon olan Manchester City 22 milyon sterlin alırken, ligde son sırada yer alan Southampton ise 1.5 milyon sterlinlik gelir elde etti.

2 KATI KAZANMIŞ OLACAK

İngiltere Premier Lig'de yıllık TV yayını geliri, 2.7 milyar sterlin (yaklaşık 66.6 milyar TL) olarak açıklandı. Bu rakam, Spor Toto Süper Lig'deki 2.2 milyar TL (89.2 milyon sterlin) yayın gelirinden oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor.

Manchester City gibi Premier Lig şampiyonu olan bir takım, Süper Lig'deki tüm takımların alacağı parayı neredeyse 2 katı kadar kazanmış oluyor.

Bu sezon şampiyonluğa en yakın takım olarak gösterilen Galatasaray, kalan 2 maçını da kazanarak sezonu 27 galibiyetle birinci tamamlarsa, toplamda 198 milyon TL gelir (8 milyon sterlin) elde edecek.

Fenerbahçe ise 19 galibiyete sahip ve son 2 maçı da kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğa ulaşırsa, 190 milyon TL'yi (7.7 milyon sterlin) kasasına koyacak.

İşte Süper Lig yayın havuzunda takımların kazancı:

Katılım hakkı: 33.4 milyon TL

Galibiyet ödülü: 2.3 milyon TL

Beraberlik ödülü: 1.15 milyon TL

Geçmişteki her şampiyonluk: 2.86 milyon TL

Şampiyonluk ödülü: 33.2 milyon TL

Lig ikinciliği ödülü: 26.5 milyon TL

Lig üçüncülüğü ödülü: 19.9 milyon TL

Lig dördüncülüğü ödülü: 13.2 milyon TL

Lig beşinciliği ödülü: 6.6 milyon TL

Lig altıncılığı ödülü: 3.3 milyon TL