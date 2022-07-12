Milletler Ligi finalleri Ankara'da başlıyor
Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri, 13 Temmuz Çarşamba günü Ankara'da başlayacak.
Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri, Ankara'nın ev sahipliğinde 13 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.
TVF Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek milli takım, lig etabında ilk hafta maçlarını Ankara'da, ikinci hafta maçlarını Brezilya'da, üçüncü hafta maçlarını ise Kanada'da oynadı.
Üç bölümden oluşan lig etabını ilk 8'de bitiren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı elde etti.
Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki "Filenin Sultanları", ilk maçını 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Tayland ile oynayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlılar, puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen, ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katıldı.
Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı.
PROGRAM
Organizasyonun 13-14 temmuz tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:
13 Temmuz Çarşamba:
15.00 Brezilya-Japonya
18.30 ABD-Sırbistan
14 Temmuz Perşembe:
15.00 İtalya-Çin
18.30 Türkiye-Tayland
FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.
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