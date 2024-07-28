Şevval İlayda Tarhan Paris 2024'te olimpiyat yedincisi oldu!

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 10 metre havalı tabanca branşında 135.6 puanla yedinci oldu.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 15:24
Şevval İlayda Tarhan Paris 2024'te olimpiyat yedincisi oldu!
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Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşı kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 7'nci oldu.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan finallerde altın ve gümüş madalyaları Güney Koreli sporcular kazandı. Jin Ye Oh, 243.2 puanla birinci, Yeji Kim ise 241.3 puanla ikinci sırada yer aldı.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN 7. OLDU

Hint sporcu Manu Bhaker, 221.7 puanla bu kategoride 3'üncülük elde etti.

Şevval İlayda Tarhan, 135.6 puanla organizasyonu 7'nci sırada tamamladı.


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