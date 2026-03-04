Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

4.03.2026 18:23:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca trio takımı, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca trio takımı, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyon, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisindeki madalya müsabakalarıyla sona erdi.

ÜST ÜSTE 3. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'nin yer aldığı takım, eleme yarı finalinde topladığı 579 puanla lider olarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Ukrayna (Maksym Himon, Oleh Omelchuk, Viktor Bankin) ile karşılaşan ay-yıldızlılar, maçı 17-11 kazanarak bu kategoride üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla Türkiye, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 7 madalyayla (2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz) tamamladı.

İlgili Konular: #Altın Madalya #Yusuf Dikeç #Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası

İlgili Haberler

Milli atlet Bengisu Avcı Finlandiya'da dünya rekoru kırdı!
Milli atlet Bengisu Avcı Finlandiya'da dünya rekoru kırdı! Milli sporcu Bengisu Avcı, Finlandiya'da düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada 30-39 yaş arasında dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Milli atıcı Damla Köse, Avrupa şampiyonu oldu!
Milli atıcı Damla Köse, Avrupa şampiyonu oldu! Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.
A Milli Kadın Futbol Takımı galibiyet ile başladı!
A Milli Kadın Futbol Takımı galibiyet ile başladı! A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında ağırladığı Malta'yı 3-0 mağlup etti.