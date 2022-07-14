Milli atlayıcılardan iki madalya

14 Temmuz 2022 Perşembe, 22:46

Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda genç milli atlayıcı Ecrin Geçol altın, Sevgi Erdem gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna Diving Kupası'nda genç D kızlar 1 metre tramplen disiplininde ay-yıldızlı sporcular Ecrin Geçol ve Sevgi Erdem mücadele etti.

Ecrin Geçol birinci olarak altın madalya ile kürsünün zirvesine çıkarken, Sevgi Erdem de ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti.