Milli atlayıcılardan iki madalya

Bulgaristan'daki Varna Diving Kupası'nda milli atlayıcı Ecrin Geçol altın, Sevgi Erdem gümüş madalya kazandı

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 22:46
Milli atlayıcılardan iki madalya
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Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda genç milli atlayıcı Ecrin Geçol altın, Sevgi Erdem gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna Diving Kupası'nda genç D kızlar 1 metre tramplen disiplininde ay-yıldızlı sporcular Ecrin Geçol ve Sevgi Erdem mücadele etti.

Ecrin Geçol birinci olarak altın madalya ile kürsünün zirvesine çıkarken, Sevgi Erdem de ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti.


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