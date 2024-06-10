Milli atlet Berke Akçam, Paris 2024 kotası aldı

Berke Akçam, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre engelli yarı finalinde ikinci olarak finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 16:29
Milli atlet Berke Akçam, Paris 2024 kotası aldı
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İtalya'da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Berke Akçam, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılan organizasyonun dördüncü gün sabah seansında milli atletler mücadele etti.

İKİNCİ OLARAK FİNALE YÜKSELDİ

Milli atlet Berke Akçam, erkekler 400 metre engel yarı finalinde 48.14'lük derecesiyle serisinde ikinci olarak finale yükselirken, bu derecesiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını aldı.

Erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma da 5.60'lık derecesiyle finale yükselme başarısı gösterdi.

Organizasyonda 400 metre engel finali yarın, sırıkla atlama finali ise 12 Haziran Çarşamba günü yapılacak.


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