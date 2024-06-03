Türkiye'nin olimpiyat macerası!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:44

Güncelleme: 03.06.2024 - 12:44

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde 41 Altın, 27 Gümüş, 36 Bronz madalya elde etti.

Türkiye’nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Tokyo 2020 oldu. Tokyo 2020, ülkemizin Londra 1948’te kazandığı 12 madalyanın üzerine çıkarak, 13 madalya ile en çok sayıda madalyayı, en fazla spor dalında kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu. Türkiye Oyunları toplam madalya sayısı sıralamasında 20., altın madalya sıralamasında 35. olarak bitirdi. Londra 1948 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye 6 altın, 4 gümüş, 2 bronz olmak üzere 12 madalya elde ederken. Tokyo 2020, Olimpiyat tarihimizde en fazla sayıda madalya (13) kazandığımız Oyunlar oldu.

MADALYASIZ OLİMPİYATLAR

Türkiye, ilk kez özel bir davetle 1908 Londra Olimpiyatları’na sporcu gönderdi. 1908 Londra’ya katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu. Savaşlar nedeniyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılmayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları’nda kazandı. Türkiye’nin 1908 dışında sporcu gönderip madalya kazanamadığı olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu.

OLIMPİYATLARDA TÜRKİYE

Organizasyon Katılım Altın Gümüş Bronz Toplam

Tokyo 2020 107 2 2 9 13

Rio 2016 103 1 3 4 8

Londra 2012 114 1 2 1 4

Pekin 2008 68 1 3 3 7

Atina 2004 66 3 4 4 11

Sidney 2000 59 3 - 2 5

Atlanta 1996 53 4 1 1 6

Barcelona 1992 47 2 2 2 6

Seul 1988 41 1 1 - 2

Los Angeles 1984 46 - - 3 3

Moskova 1980 Katılım yok

Montreal 1976 27 - - - -

Münih 1972 43 - 1 - 1

Meksiko 1968 29 2 - - 2

Tokyo 1964 23 2 3 1 6

Roma 1960 49 7 2 - 9

Melbourne 1956 13 3 2 2 7

Helsinki 1952 51 2 - 1 3

Londra 1948 58 6 4 2 12

Berlin 1936 48 1 - 1 2

Los Angeles 1932 Katılım yok

Amsterdam 1928 31 - - - -

Paris 1924 41 - - - -

Anvers 1920 Katılım yok - - - -

Stockholm 1912 2 - - - -

Londra 1908 1 - - - -

Atina 1906 Ara olimpiyat - - - -

St. Louis 1904 Katılım yok - - - -

Paris 1900 Katılım yok - - - -

Atina 1896 İlk olimpiyat - - - -

TOPLAM 1120 41 27 36 104