Milli atlet Salih Korkmaz, Türkiye rekorunu geliştirdi!
Milli sporcu Salih Korkmaz, Kulüplerarası Yürüyüş Ligi'nde yarıştığı 5 bin metre kategorisini Türkiye rekoru kırarak en önde tamamladı.
Milli atlet Salih Korkmaz, Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi'nde 5 bin metrede kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı'nda yapılan organizasyonda Salih Korkmaz, erkekler 5 bin metre kategorisinde kendisine ait rekorunu 20 saniye geliştirerek birinci oldu. Eski derecesi 19.30.79 olan Salih, yarışı 19.10.30'la bitirerek Türkiye rekorunu geliştirdi.
ENKA SPOR KULÜBÜ EN ÜSTTE YER ALDI
Kadınlarda da Meryem Bekmez birinciliği elde etti.
Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi'nde takım halinde şampiyonluğu ise ENKA Spor Kulübü kazandı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- Kutlayan vekiller de hedef oldu
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Sel İstanbul'u vurdu!
- Sorun ekonomik değil psikolojikmiş!
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?
- Cumhuriyet'ten kamuoyuna açıklama