Transferi nedeniyle eleştirilen Dominik Livakovic'e milli takım hocasından destek!
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için Hırvat medyası tarafından eleştirilen kaleci Dominik Livakovic'e sahip çıktı.
Hırvatistan Milli Takım kampına katılan Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic'e hocası sahip çıktı.
Dinamo Zagreb'den ayrılan oyunculara yönelik Hırvat medyasının ve taraftarların eleştirisine Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic yanıt verdi.
Dalic, "Transfer dönemi hakkında oyuncularla konuşmuyorum. Kararları ne olursa olsun onları destekliyorum. Gördüğüm kadarıyla hepsi daha iyi seviyede. Mateo Kovacic, Manchester City'e gitti. Soru işaretlerine gerek yok. Dünyanın en iyi teknik direktörü Pep Guardiola ile çalışacak. Her zaman yerel şüphelerimiz ve eleştirilerimiz oluyor ancak bunun ne kadar saçma olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"LIVAKOVIC YENİ ŞEYLER DENEMELİYDİ"
Hırvat teknik direktör, "Livakovic Fenerbahçe'ye gitti. Bundan mutluyum. Eskisinden daha mutlu. Her ne kadar dileği bu olsa da sonsuza kadar Dinamo'nun kalecisi olarak kalamazdı. Ayrılmalıydı. Gidip yeni şeyler denemeliydi" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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