Milli atlet Şilan Ayyıldız, Finlandiya Motonet Grand Prix'te birinci oldu

Finlandiya'da düzenlenen Motonet Grand Prix yarışlarında milli atlet Şilan Ayyıldız, birinci oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 22:28
Milli atlet Şilan Ayyıldız, Finlandiya Motonet Grand Prix'te birinci oldu
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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklama göre, Espoo kentindeki organizasyonda, milli atlet Şilan Ayyıldız, 14 atletin koştuğu 1500 metre A finalinde 4:12.69'luk derecesiyle birinci olmayı başardı.


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