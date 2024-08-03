Milli atlet Tuğba Danışmaz, olimpiyatlara veda etti!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada finale kalamadı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada finale kalamadı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, atletizm kadınlar üç adım atlama elemeleri gerçekleştirildi.
Milli atlet Tuğba Danışmaz, 13.97'lik derecesiyle elemeleri 16'ıncı sırada tamamladı ve finale kalmayı başaramadı.
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