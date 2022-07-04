Milli atletlerden Akdeniz Oyunları'nda tarihi başarı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:48

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 7'si altın toplam 15 madalya kazanan Türkiye Atletizm Milli Takımı, organizasyon tarihinde madalya sıralamasında ilk kez birinciliği elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dört gün süren atletizm müsabakalarında 38 sporcuyla yarışan milli takım, 7 altın madalya elde etti. Milliler, böylece 5'er altın madalyayla tamamladığı Tunus 2001 ve Mersin 2013'ten daha iyi bir sonuca imza attı.

Oran'da 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanan Atletizm Milli Takımı, madalya sıralamasında ilk kez zirvede yer aldı.

Türkiye, bu sonuçla Akdeniz Oyunları tarihinde atletizmde İtalya (11 kez), Fransa (6 kez) ve Fas'ın (1 kez) ardından bu başarıyı elde eden dördüncü ülke oldu.

Türkiye'nin atletizmde daha önceki en başarılı Akdeniz Oyunları; 5 altın, 7 gümüş ve 7 bronz ile tamamladığı Mersin 2013'tü. Millilerin Oran'da kazandığı 15 madalya da Mersin'deki 19 madalyadan sonra en fazla madalya sayısı olarak kayıtlara geçti.

2022 Akdeniz Oyunları'nda atletizm branşında Türkiye'nin ardından İtalya 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronzla ikinci, Cezayir 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalyayla üçüncü sırayı aldı.

Oran'daki yarışmalarda Türkiye, kadınlar 800 metre ve erkekler sırıkla atlamada ilk kez Akdeniz Oyunları altın madalyası elde ederken, erkekler 100 metrede Jak Ali Harvey, erkekler 200 metrede Ramil Guliyev üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sırıkla atlamada 5.75'lik derecesiyle Ersu Şaşma ve 400 metre engelliyi 48.27 ile ilk sırada bitiren Yasmani Copello, oyunlar rekoruna imza atan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Ramil Guliyev, elde ettiği üç madalyayla (1 altın, 2 gümüş) Akdeniz Oyunları'ndaki toplam madalya sayısını 7'ye yükseltti ve organizasyon tarihinde atletizm branşında en fazla madalyaya sahip dördüncü sporcu olmayı başardı.

19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm branşında madalya alan milli sporcular şunlar:

Altın (7): Jak Ali Harvey (100 metre), Ramil Guliyev (200 metre), Yasmani Copello (400 metre engelli), Özkan Baltacı (Çekiç atma), Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Ekaterina Guliyev (800 metre), Yasemin Can (5000 metre).

Gümüş (5): Ramil Guliyev (100 metre), Tuğba Danışmaz (Üç adım atlama),

Kıvılcım Kaya (Çekiç atma), Eda Tuğsuz (Cirit atma), Ertan Özkan-Kayhan Özer-Ramil Guliyev-Jak Ali Harvey (4×100 metre).

Bronz (3): Özlem Becerek (Disk atma), Şevval Ayaz-Tuğba Toptaş-Ekaterina Guliyev-Büşra Yıldırım (4×400 metre), Oğuzhan Kaya-Sinan Ören-Yasmani Copello-İsmail Nezir (4×400 metre).