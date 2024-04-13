Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü!

Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:35

Güncelleme: 13.04.2024 - 17:35

Neslihan Arın, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Almanya'nın Saarbrücken kentinde düzenlenen şampiyonadaki tek kadınlar yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Neslihan ile 4 numaralı seribaşı Kirsty Gilmour karşılaştı.

İskoç rakibine 21-18 ve 21-13'lük setlerle 2-0 yenilen Neslihan, 2021 ve 2022'den sonra 3. kez Avrupa 3'üncüsü oldu.