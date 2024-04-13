Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü!
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda 4 numaralı seribaşı Kirsty Gilmour'a kaybederek Avrupa üçüncüsü oldu.
Neslihan Arın, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Almanya'nın Saarbrücken kentinde düzenlenen şampiyonadaki tek kadınlar yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Neslihan ile 4 numaralı seribaşı Kirsty Gilmour karşılaştı.
İskoç rakibine 21-18 ve 21-13'lük setlerle 2-0 yenilen Neslihan, 2021 ve 2022'den sonra 3. kez Avrupa 3'üncüsü oldu.
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