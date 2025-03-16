Milli boksör Elif Güneri dünya üçüncüsü!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 21:54

Güncelleme: 16.03.2025 - 21:54

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Güneri, bronz madalya aldı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın +81 kilo yarı final maçında Elif, Çin'den Yilian Zhan'la karşı karşıya geldi. Çinli rakibine üç rauntta da mağlup olan Elif, finale kalma şansını kaçırdı.

6. MADALYASI

Boksa iki yıl ara verdikten sonra tekrar ringe çıkan Elif, ilk büyük şampiyonasında dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Milli takımın en tecrübeli isimlerinden 37 yaşındaki boksör, dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 1'i gümüş, 5'i bronz olmak üzere 6'ya çıkardı.