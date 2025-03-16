Milli boksör Elif Güneri dünya üçüncüsü!
Milli sporcu Elif Güneri, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Çinli rakibine mağlup olarak bronz madalya kazandı.
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Güneri, bronz madalya aldı.
Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın +81 kilo yarı final maçında Elif, Çin'den Yilian Zhan'la karşı karşıya geldi. Çinli rakibine üç rauntta da mağlup olan Elif, finale kalma şansını kaçırdı.
6. MADALYASI
Boksa iki yıl ara verdikten sonra tekrar ringe çıkan Elif, ilk büyük şampiyonasında dünya üçüncüsü olmayı başardı.
Milli takımın en tecrübeli isimlerinden 37 yaşındaki boksör, dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 1'i gümüş, 5'i bronz olmak üzere 6'ya çıkardı.
Spor Haberleri
- Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
- Kadıköy'de maç sonu saha karıştı!
- Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı!
- Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
- Elif Güneri dünya üçüncüsü!
- 70 yıllık kupa hasreti sona erdi!
- Fenerbahçeliler Çanakkale Zaferi'ni unutmadı!
- Batshuayi attı: Frankfurt deplasmanda güldü!
- Roma serisini 13 maça çıkardı!
- Athletic Bilbao'ya deplasmanda tek gol yetti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- Gece kulubünde büyük facia
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!
- Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması
- CHP birinci, o parti MHP'yi yakaladı!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması
- TGS çalışanı -25 derecede unutuldu!