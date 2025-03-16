2022'de altın madalya almıştı: Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi!

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Kuzey Koreli rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

2022'de altın madalya almıştı: Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi!
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AA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 20:28

Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada final maçları başladı.

2022'DE ALTIN MADALYA ALMIŞTI

Kilosunda 1 numaralı seri başı olan Buse Naz, finalde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli Pang Chol Mi'yle karşılaştı. Rakibine üç sette de puan olarak yenilen Buse Naz, dünya ikincisi oldu.

İstanbul'da 2022'de düzenlenen şampiyonada da altın madalya alan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kaldı.

Olimpiyatlarda Tokyo 2020'de ve Paris 2024'te gümüş madalya alan Buse Naz, Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş, Avrupa Oyunları'nda ise 2 altın madalya elde etmişti.


Etiketler: #Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası #buse naz çakıroğlu #Gümüş Madalya

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